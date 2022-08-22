Александр Бурмак
Александр Бурмак и Александр Блатман уволены из администрации Саратова. Сегодня, 22 августа, об этом сообщили в мэрии.
Как сообщают в администрации, они ушли с должностей по собственному желанию.
Александр Бурмак более 2 лет я проработал заместителем главы администрации Саратова по социальной сфере. Свой уход он объясняет тем, что является кандидатом в депутаты областной Думы.
- До выборов осталось около трех недель, поэтому правильно было бы сконцентрироваться на этой деятельности, - пишет Бурмак.
Александр Блатман, также пишет, что покидает пост председателя комитета по образованию в связи с участием в выборах депутатов Саратовской областной Думы седьмого созыва.
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