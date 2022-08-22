Полотно флага
Фото: Савва Чуйченко
В Парке Победы растянули 90-метровый флаг России.
Сегодня, 22 августа, в Парке Победы на Соколовой горе отметили День Государственного флага РФ. На мероприятии присутствовали врио губернатора Роман Бусаргин, обратившийся с поздравлением к гостям и отметивший, что триколор всегда был символом побед и достижений народа России.
Кроме того, присутствовали вице-губернатор Игорь Пивоваров, глава города Михаил Исаев, спикер облдумы Александр Романов.
Около ста многодетных семей вместе с чиновниками и общественниками растянули 90-метровое полотнище российского флага.
Почетный караул
Фото: Савва Чуйченко
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