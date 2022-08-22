Фото: Архив КП Фото: Иван Макеев

Двух полицейских из Балашова осудили за кражу 38 коробок сигарет, об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Саратовской области.

13 ноября 2021 года сотрудники отдела экономической безопасности межмуниципального отдела МВД России «Балашовский» украли 38 коробок с немаркированными сигаретами. Товар числился как вещественное доказательство по уголовному делу, и его надо было уничтожить по решению суда. Однако полицейские присвоили это имущество.

Преступление раскрыли сотрудники отдела собственной безопасности ГУ МВД. Было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Сотрудникам назначили штраф в 30 тысяч рублей.

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