Саратовец отправится в колонию на 8 лет за изнасилование

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Зашел помыть руки и изнасиловал: саратовец отправится в колонию на 8 лет. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

Судом и следствием установлено, что вечером, 28 апреля, 36-летний пьяный мужчина, находясь в одном из подъездов на улице Панченко, украл оттуда велосипед. Проехавшись на нем и испачкав руки, он зашел в соседний дом и постучал в первую попавшуюся квартиру, на улице 1-ый Топольчанский проезд. Девушка открыла дверь и разрешила мужчине вымыть руки. Выходя из квартиры, обвиняемый набросился на девушку, ударив ее кулаком, затем угрожая убийством, изнасиловал.

На суде мужчина полностью признал вину. Суд ему назначил наказание в виде 8 лет 2 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

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