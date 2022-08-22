фото: ГИБДД

В Энгельсе 13-летний мальчик попал в больницу после ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Саратовской области.

Вчера, 21 августа, в Энгельсе произошло ДТП. Примерно в 15:30 на улице дальней 13-летний мальчик попал под колеса маршрутной «Газели», за рулем которой сидел 46-летний водитель.

Сообщается, что микроавтобус курсирует по 209 маршруту.

Ребенок с травмами госпитализирован.

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