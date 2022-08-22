фото: архив КП

В поселке Жасминном отключили воду до вечера. Об этом сообщает ООО «КВС».

Сегодня, 22 августа, в связи с устранением аварии на водопроводе по адресу: ул. Майская, 4б, ограничено холодное водоснабжение абонентов улиц: Моисеева, Майская, Светлая, Строителей.

Вернуть воду коммунальщики обещают в 20.00.

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