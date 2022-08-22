фото: ГИБДД

В Кировском районе мотоциклист и пассажирка попали в больницу после ДТП. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Вчера, 21 августа, в Кировском районе Саратова произошло ДТП с участием мотоцикла. В 20:24 напротив дома №14 по улице Аэропорт у гипермаркета «METRO» 31-летний водитель мотоцикла Honda нарушил правила обгона и столкнулся с Hyundai Solaris, за рулем которого находился 48-летний мужчина.

В ДТП пострадали водитель и 31-летняя пассажирка мотоцикла, попавшие в больницу.

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