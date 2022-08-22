На сегодня, 22 августа, в Саратовской области еще 341 житель заразился коронавирусом. Всего подтверждено 260 202 инфицированных в регионе. Выздоровело с начала эпидемии 251 733 человека, за сутки — 158. В стационары поступили 100 человек, на амбулаторном лечении— 2368.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет — 16;

- 7-14 лет — 7;

- 15-17 лет — 1;

- 18-29 лет — 36;

- 30-49 лет — 97;

- 50-64 лет — 83;

- 65 и старше — 101.

Да пациента поступили с пневмонией, с признаками ОРВИ — 339.

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