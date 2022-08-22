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Происшествия22 августа 2022 5:57

На проспекте Столыпина произошла массовая драка

Заявляется о нескольких пострадавших
Евгений Бадиков
массовая драка

массовая драка

На проспекте Столыпина произошла массовая драка. Об этом стало известно из социальных сетей.

В субботу, 20 августа, поздним вечером в центре Саратова произошла массовая драка. Рядом перекрестком улиц проспект Столыпина и Горького две группы молодых людей по 10-15 человек с каждой стороны обменялись ударами.

По данным ГУ МВД, несколько человек получили травмы. Видео в редакцию «КП-Саратов» прислал читатель.

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