Сегодня, 22 августа, в Саратове эвакуировали детские сады. Детей вывели в близлежащие социальные организации, о чем предупреждает городская администрация.
- В дошкольных образовательных учреждениях Саратова проводятся мероприятия экстренных служб по обследованию зданий, - пишут чиновники.
Воспитанников направили в близлежащие социальные организации, пока их не заберут родители или пока не закончится проверка.
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