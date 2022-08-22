Сегодня, 22 августа, в Саратове эвакуировали детские сады. Детей вывели в близлежащие социальные организации, о чем предупреждает городская администрация.

- В дошкольных образовательных учреждениях Саратова проводятся мероприятия экстренных служб по обследованию зданий, - пишут чиновники.

Воспитанников направили в близлежащие социальные организации, пока их не заберут родители или пока не закончится проверка.

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