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Происшествия22 августа 2022 5:43

В Саратове пятилетняя девочка разбилась при падении с 4 этажа

Ребенок госпитализирован
Евгений Бадиков
фото: СУ СКР-

фото: СУ СКР-

В Саратове пятилетняя девочка разбилась при падении с 4 этажа. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

По данным ведомства, вчера вечером, 21 августа в больницу была госпитализирована 5-летняя девочка. Ребенок выпал с четвертого этажа из окна своего дома.

В настоящее время следователями СК выполняется комплекс мероприятий, направленных на выявление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

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