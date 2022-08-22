фото: СУ СКР-

В Саратове пятилетняя девочка разбилась при падении с 4 этажа. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

По данным ведомства, вчера вечером, 21 августа в больницу была госпитализирована 5-летняя девочка. Ребенок выпал с четвертого этажа из окна своего дома.

В настоящее время следователями СК выполняется комплекс мероприятий, направленных на выявление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

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