В Вольском районе найдено тело рыбака

Фото: СУ СК по Саратовской области

В Вольском районе Саратовской области было найдено тело рыбака. Проводится доследственная проверка, о чем сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Вечером 20 августа 61-летний мужчина на лодке отправился на рыбалку на остров, расположенный напротив поселка Тополевый. До обеда следующего дня он домой не вернулся. Супруга пропавшего обратилась в правоохранительные органы. Сотрудники областной службы спасения нашли тело мужчины недалеко от указанного острова.

Следователем СК проведен осмотр места происшествия. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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