фото: ГИБДД

В Кировском районе Саратова сбили 13-летнего велосипедиста. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Саратовской области.

Вчера, 21 августа, в Кировском районе Саратова произошло ДТП. Примерно в 16:34 напротив дома №193/199 на улице Посадского 31-летний водитель автомобиля Skoda сбил 13-летнего мальчика на велосипеде.

В результате ДТП подросток госпитализирован.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.