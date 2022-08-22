В предстоящий четверг, 25 августа, тысячи жителей Саратова останутся без воды на сутки. С 6.00 до 5.30 в пятницу, 26 августа, проходят плановые работы по подготовке труб к эксплуатации в осенне-зимний период. Без воды на этот период останутся следующие потребители:

- Заводской район

- Гагаринский район

- Октябрьский район

- Фрунзенский район

- Кировский район

С подробным списком отключенных можно ознакомиться по ссылке. Схематически зона отключения холодной воды обозначена на прилагаемой карте Саратова.

Подвоз питьевой воды будет осуществляться по заявкам районных администраций.

Зона отключения

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