В предстоящий четверг, 25 августа, тысячи жителей Саратова останутся без воды на сутки. С 6.00 до 5.30 в пятницу, 26 августа, проходят плановые работы по подготовке труб к эксплуатации в осенне-зимний период. Без воды на этот период останутся следующие потребители:
- Заводской район
- Гагаринский район
- Октябрьский район
- Фрунзенский район
- Кировский район
С подробным списком отключенных можно ознакомиться по ссылке. Схематически зона отключения холодной воды обозначена на прилагаемой карте Саратова.
Подвоз питьевой воды будет осуществляться по заявкам районных администраций.
Зона отключения
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