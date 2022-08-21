фото из соцсетей
Пропавший в Балаково 12-летний мальчик самостоятельно вернулся домой. Об этом стало известно из соцсетей.
Напомним, 12-летний Андрей ушел из дома 16 августа, а вчера, 20 августа, его мать разместил информацию о пропавшем ребенке в социальных сетях. Также известно, что накануне родители обратились с заявлением в полицию.
Сегодня, 21 августа, стало известно, что 12-летний мальчик самостоятельно вернулся домой.
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