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Общество21 августа 2022 14:38

Вячеслав Володин проверил ход работ по строительству онкоцентра в Саратове

Сдать объект обещают 1 июля 2023 года
Евгений Бадиков
Вячеслав Володин и Роман Бусаргин

Вячеслав Володин и Роман Бусаргин

Вячеслав Володин проверил ход работ по строительству онкоцентра в Саратове. Об этом сообщает телеграм-канал сторонников Вячеслава Володина.

Строительство онкологического центра началось еще в 2020 году. Средства были выделены при поддержке Вячеслава Володина из федерального бюджета. Штат будущих сотрудников практически сформирован. Здесь будут работать более 700 человек, поэтому планируется и строительство служебного жилья. Онкоцентр будет рассчитан на 200 коек. Сдать объект обещают 1 июля 2023 года.

- Это долгожданный высокотехнологичный объект: современной онкологической больницы в регионе нет. Онкоцентр сможет принимать и жителей других областей,-говорится в сообщении.

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