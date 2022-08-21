фото: ГИБДД

В Саратовской области 16-летний парень с друзьями перевернулся на автомобиле. Об этом сообщает ГИБДД про Саратовской области.

Сегодня, 21 августа, в Саратовской области произошло ДТП. Примерно в 12:40 на автодороге у села Ивантеевка 16-летний подросток за рулем ВАЗ-2115 не справился с управлением, слетел с трассы и перевернулся.

Несовершеннолетний водитель и два пассажира, 14-летние подростки получили травмы. Мальчиков доставили в больницу, но от госпитализации подростки отказались.

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