В честь Дня Государственного флага в Саратове прошел парад катеров

фото: МВП

Сегодня, 21 августа, состоялся Парад катеров в честь Дня Государственного флага Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренней политики и общественных отношений Саратовской области

Россия с давних времен является великой морской державой с развитым судоходством, поэтому одно из праздничных мероприятий решили провести в акватории реки Волги вблизи Шумейских островов.Мероприятие организовало министерство внутренней политики при поддержке администрации Саратова и Энгельсского района.

В параде приняли участие суда Министерства по делам чрезвычайных ситуаций, Министерства внутренних дел, Службы спасения области, Линейного управления внутренних дел на транспорте, Государственной инспекции маломерных судов и Росгвардии, сообщества водномоторников Саратова и Энгельса, а также члены Общественной палаты Саратовской области и Совета отцов при Уполномоченном по правам человека Саратовской области.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.