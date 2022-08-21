Михаил Исаев

Михаил Исаев высказался о пивных магазинах в Саратове. Информация была опубликована в телеграм канале главы города.

По словам Исаева, к нему обращается большое количество саратовцев с просьбой запретить деятельность пивных магазинов в многоквартирных домах. Зачастую данные организации оформлены как предприятия общественного питания, а значит могут осуществлять продажу и после 22.00 часов.

- Согласен с жителями, что такое соседство ничего хорошего не предвещает: нарушает покой и тишину, там собираются асоциальные личности, доходит до вызова полиции. Все это порой разворачивается на глазах детей.

После тщательного изучения мной ситуации прорабатываю законодательную инициативу о запрете деятельности подобных организаций в жилых домах. В ряде регионов такой опыт имеется и показывает хорошие результаты, - пишет Исаев.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.