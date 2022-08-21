фото: СУ СКР по Саратовской области

В Базарном Карабулаке мужчина заживо сгорел при пожаре. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

По предварительным данным,сегодня ночью, 21 августа в Базарном Карабулаке хозяйка дома заметила пожар, в доме находился ее 57-летний супруг. Прибывшие по вызову пожарные ликвидировали, после тушения в помещении дома были обнаружены останки тела 57-летнего хозяина.

В ходе осмотра телесных повреждений на теле погибшего не обнаружено. По предварительным данным, возможной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Назначена судмедэкспертиза.

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