Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия21 августа 2022 9:04

В Базарном Карабулаке мужчина заживо сгорел при пожаре

Останки мужчины были обнаружены пожарными
Евгений Бадиков
фото: СУ СКР по Саратовской области

фото: СУ СКР по Саратовской области

В Базарном Карабулаке мужчина заживо сгорел при пожаре. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

По предварительным данным,сегодня ночью, 21 августа в Базарном Карабулаке хозяйка дома заметила пожар, в доме находился ее 57-летний супруг. Прибывшие по вызову пожарные ликвидировали, после тушения в помещении дома были обнаружены останки тела 57-летнего хозяина.

В ходе осмотра телесных повреждений на теле погибшего не обнаружено. По предварительным данным, возможной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Назначена судмедэкспертиза.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.