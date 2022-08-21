фото: ГИБДД
В ДТП в Хвалынском районе пострадало три человека. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Саратовской области.
Сегодня, 21 августа, примерно в 5:30 в Хвалынском районе произошло ДТП. На 57 километре автодороги Сызрань-Саратов-Волгоград 61-летний водитель Nissan Qashqai на большой скорости не справился с управлением авто, вылетел на встречную полосу и столкнулся с Mitsubishi Outlander, за рулем которого находился 69-летний мужчина.
В результате ДТП оба водителя и 59-летняя пассажирка Nissan госпитализирована.
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