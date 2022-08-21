фото из соцсетей

В Балаково ищут пропавшего 12-летнего ребенка. Об этом стало известно из социальных сетей.

Сообщение об исчезновении ребенка вчера, 20 августа, в социальных сетях оставила Юлия Козлова-Арянова. По словам матери, ее 12-летний сын Андрей 4 дня назад ушел из дома и не вернулся. Мальчик был одет бордовую футболку, серые бриджи, черные кроссовки с оранжевой подошвой и черную панаму. При себе - поясная красно-черная сумка. Рост подростка составляет 153 см, он худощавого телосложения, волосы светлые, глаза карие.

—Кто что-нибудь знает, просьба сообщить по телефону 89085441780! Будем благодарны за любую информацию! - написала мать.

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