Роман Бусаргин

Роман Бусаргин рассказал о ситуации с дорожными предприятиями Саратовской области .

На канале Россия-1 вышло интервью врио Губернатора Романа Бусаргина. Врио главы региона рассказал о ситуации в дорожной отрасли Саратовской области.

По словам Бусаргина, в целом в области работает порядка 60 местных дорожных предприятий. С учетом большого объема привлекли иногородних подрядчиков из Воронежа, Пензы. Они работают и на региональных, и на федеральных трассах.

— Требование ко всем одно – качественно уложенный асфальт и автомобильное дорожное полотно в соответствии с ГОСТами. На предприятиях должны быть современные лаборатории, которые производят замеры и обследования. Потому что за качеством следуют гарантийные обязательства. Министерству транспорта поставлена задача, чтобы гарантийные сроки составляли не менее 5 лет, — сообщает Бусаргин.

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