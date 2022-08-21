фото: ГУ МЧС
Под Саратовом сын вынес из горящего дома отца-пенсионера. Об этом сообщает ГУ МЧС.
Вчера, 20 августа,в Вольском районе Саратовской области произошел крупный пожар.
В 16:49 поступило сообщение о пожаре в селе Белогорное на улице Масловка.
На площади в 220 квадратных метров горел частный деревянный дом, 2 сарая, конюшня и баня.
Пожар заметил хозяин дома, внутри горящего дома находился 85-летний не ходячий дедушка.
Позвав на помощь соседей, мужчины впятером через окно вытащили пожилого человека на улицу. Пенсионер госпитализирован с отравлением продуктами горения, состояние удовлетворительное. Пожар тушили 3 пожарных расчета.
Предположительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки в одной из комнат дома.
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