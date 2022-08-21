фото: архив КП

В центре Саратова отключили воду. Об этом сообщает пресс-служба ООО «КВС».

Сегодня, 21 августа, для устранения аварии на водопроводе по адресу: Радищева, 65/2 холодное водоснабжение абонентов в периметре улиц Кутякова - Мясницкая- Радищева - Татарская. Радищева от Московской до Зарубина, улиц Московская - Некрасова - Челюскинцев - Радищева.

Вернуть воду коммунальщики обещают к 20:00.

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