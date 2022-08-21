Роман Бусаргин

Роман Бусаргин проведет вечернюю прямую линию 24 августа. Об этом врио губернатора рассказал в своем телеграм-канале.

— Отвечу на ваши вопросы в прямом эфире 24 августа. Начало прямой линии в 18:00.

Трансляция будет доступна на моих страницах в социальных сетях ВК и «Одноклассники», в официальных группах «Саратовская область» ВК и «Одноклассники», а также в сообществах Центра управления регионом ВК и «Одноклассники».

Прямой эфир будет вестись на телеканале Россия-24, «Радио России. Саратов» (99 ФМ), сайте ГТРК-Саратов, YouTube-канале ГТРК-Саратов и на интернет-телеканале www.2ясадовая.рф, — сообщил врио главы региона.

Свои вопросы можно направить до конца прямого эфира следующими способами:

по телефону (8452) 210-922 с 9:00 до 18:00 (с 22 августа); в комментариях к анонсу прямой линии во всех вышеуказанных аккаунтах в соцсетях, а также в комментариях под этим постом.

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