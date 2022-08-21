фото: архив КП

В Саратовской области за сутки 298 человек заразились коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.

По данным на сегодня, 21 августа, в области зарегистрировано 298 новых случаев заболевания коронавирусом Общее количество заболевших в области составляет 259 861 человек.

С начала эпидемии выздоровело 251 575 человек, из них 129 за прошедшие сутки. На амбулаторном лечении находятся 2 185 человек, еще 100 саратовцев лежат в больнице

Большинство - 114 заболевших - из Саратова, чаще всего выявлены заболевания у взрослых (от 30 и старше лет)

У большинства заболевших признаки ОРВИ, еще у десятка больных пневмония, и у двоих болезнь проходит бессимптомно.

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