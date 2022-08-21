фото: ГУ МЧС
Под Саратовом горел Центр занятости населения. Об этом сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.
Сегодня ночью, 21 августа, примерно в 0:06 в пгт Ровное загорелось здание Центра занятости населения Ровенского района. У одноэтажного кирпичного здания произошло возгорание кровли. На месте работали 3 пожарных расчета.
Причина пожара устанавливается.
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