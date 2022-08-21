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Происшествия21 августа 2022 6:09

Под Саратовом горел Центр занятости населения

Причина пожара устанавливается
Евгений Бадиков
фото: ГУ МЧС

фото: ГУ МЧС

Под Саратовом горел Центр занятости населения. Об этом сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.

Сегодня ночью, 21 августа, примерно в 0:06 в пгт Ровное загорелось здание Центра занятости населения Ровенского района. У одноэтажного кирпичного здания произошло возгорание кровли. На месте работали 3 пожарных расчета.

Причина пожара устанавливается.

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