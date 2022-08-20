Фото: Архив КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Саратовской области завершилась основная часть приемной кампании. В этом году для абитуриентов среднего профессионального образования было выделено 11,9 тысяч бюджетных мест. Наиболее популярными направлениями стали промышленность и информационные технологии, сельское хозяйство и строительство. Конкурс на некоторые специальности составляет до 11 человек на место.

Открыто более 44 новых направлений подготовки. Например, "Обработка металлов под давлением", "Технологии информационного моделирования БИМ", "Геопространственные технологии" и другие.

17 саратовских вузов обучают 68,6 тысяч человек. В этом году предусмотрено 8 477 бюджетных мест.

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