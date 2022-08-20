На водителя перевернувшейся в Балаковском районе «Лады» завели уголовное дело

Фото: СУ СК по Саратовской области

В Саратовской области в ДТП с пьяным водителем погиб 16-летний парень. Напомним, трагедия произошла на сельской дороге в Балаковском районе. Всего пострадали четверо подростков.

Авария случилась в 5:39 на подъезде к селу Большой Кушум. 20-летний водитель «Лады Приора» был пьян и превысил скорость. Машина слетела в кювет и перевернулась. От полученных травм на месте скончался 16-летний несовершеннолетний. Две 15-летние девушки и 16-летний юноша были доставлены в медицинское учреждение.

На водителя возбудили уголовное дело. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.