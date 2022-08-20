Житель Саратова фиктивно прописал четырех иностранцев и был задержан правоохранителями, об этом сообщает ГУ МВД по региону.

45-летний мужчина подозревается в фиктивной постановке четырех иностранцев на миграционный учет в своем доме. На самом деле они проживали в другом месте.

Противоправные действия обнаружили участковый и сотрудник саратовского отдела по вопросам миграции. Возбуждены уголовные дела. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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