Леопард, которого заметили зоозащитники

Саратовские зоозащитники сообщили о страдающих от жары леопарде и львице, которых держат на промзоне в Заводском районе.

Как пишет на своей странице в социальной сети активист Владимир Назимов, в начале августа зоозащитная группа ГРУСПАС получила сообщение, что в Заводском районе Саратова в плохих условиях содержатся леопард и львица. Животные находятся в одном из ангаров на промзоне и сидят в тесных клетках. Очевидцы утверждают, что им очень жарко.

ГРУСПАС обратилась в региональный Росприроднадзор. На место выезжал инспектор, составлен протокол и вынесено предостережение. После визита инспекторов животных вывезли в неизвестном направлении. ГРУСПАС планирует подать заявления в прокуратуру.

В клетке держат львицу

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