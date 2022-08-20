В Саратовской области за попытку взятки в долларах задержан гражданин Казахстана

Фото: Архив КП Фото: Иван МАКЕЕВ

В Саратовской области за попытку дать взятку в долларах задержан гражданин Казахстана. Об этом информирует региональная прокуратура.

Инцидент произошел в Балаково, утром 27 мая 2022. Гражданин Казахстана на стационарном контрольном посте 1 «Саратов», дал взятку в размере 2 тысяч рублей и 500 долларов США инспектору территориального отдела государственного автодорожного надзора. Так он попытался «решить вопрос» с нарушением в сфере безопасности грузоперевозок. Правоохранители задержали злоумышленника.

Уголовное дело по этому факту направлено в Балаковский районный суд.

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