В перевернувшейся под Балаково «Приоре» пострадали четверо подростков

Фото: Госавтоинспекция

Сегодня, 20 августа, в аварии в Балаковском районе погиб 16-летний парень, а всего пострадали четверо подростков.

ДТП было зафиксировано в 5.30 на сельской грунтовой дороге Новая Елюзань-Комсомольское-Никольское-Казаково. 20-летний молодой человек на «Ладе Приора» не справился с управлением и слетел с дороги. Автомобиль перевернулся.

В результате ДТП 16-летний парень от полученных травм скончался. Две девочки 14 и 15 лет, а также 16-летний парень с травмами были доставлены в лечебное учреждение. Все обстоятельства ДТП устанавливаются, о чем сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Саратовской области.

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