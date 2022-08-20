В Энгельсе обворованы две квартиры за сутки - задержан 19-летний парень

Фото: Архив КП Фото: Иван Макеев

В Энгельсе задержан 19-летний парень, обокравший две квартиры за сутки. Об этом сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

В полицию 16 августа обратилась 63-летняя женщина. Из ее дома пропали ноутбук и серебряные кольца.

На следующий день полицейским поступило аналогичное заявление. Мужчина рассказал, что из его дома пропали телевизор, автомобильный компрессорный насос, алкогольная продукция. Сумма ущерба составила 42,5 тысячи рублей.

Вскоре в отдел полиции был доставлен ранее судимый 19-летний гражданин. На него завели дело о краже. Задержанный находится под стражей.

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