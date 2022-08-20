Руководитель саратовского СК встретился с беженцами с Донбасса

Фото: СУ СК по Саратовской области

Руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области Анатолий Говорунов встретился с беженцами с Донбасса, которые сейчас находятся в Ртищеве.

На прием обратились пять посетителей, среди них четверо являются вынужденными переселенцами с Донбасса. Они обращались по вопросам трудоустройства. Один из заявителей обратился по поводу расследования уголовного дела в Ртищевском следственном отделе.

Вчера, 19 августа, Анатолий Говорунов также пообщался с четырьмя заявителями по телефону. Граждане жаловались на проблемы с обеспечением лекарственными препаратами. Один заявитель по вопросам не обеспечения системой непрерывного мониторинга крови несовершеннолетнему.

Гражданам были даны необходимые разъяснения, а руководитель ведомства выдал поручения подчиненным.

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