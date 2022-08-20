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Происшествия20 августа 2022 8:51

В Балаково мотоциклист превысил скорость и врезался в иномарку

Наталия Калинина
Фото: Госавтоинспекция

Фото: Госавтоинспекция

Вчера, 19 августа, в Балаково мотоциклист превысил скорость и врезался в иномарку. Об этом сообщает Госавтоинспекция по Саратовской области.

ДТП произошло в 20.35 возле дома № 2 «Б» по улице Героев. 35-летний байкер на мотоцикле HONDA CBR «догнал» Kia Sorento, за рулем которой сидел 60-летний водитель.

В результате ДТП водитель мотоцикла с травмами попал в лечебное учреждение.

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