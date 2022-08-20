В Саратове пожарные спасли йоркширского терьера Арчи из горящей квартиры

Йоркширский терьер Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня утром, 20 августа, в микрорайоне Солнечный-2 в Саратове пожарные приехали на вызов и спасли йоркширского терьера от огня и дыма.

Возгорание произошло в многоквартирном доме на улице Батавина в 10.35. Горели старые вещи на балконе. Площадь очага составила 2 квадратных метра.

Обошлось без пострадавших. Как сообщают свидетели, пожарные также спасли маленькую собачку: йоркширского терьера вынесли и передали людям.

- Оказавшись в квартире, мы сразу увидели небольшую собаку в кухне, очаг пожара был на балконе в комнате, а дверь была плотно закрыта, поэтому животное оказалось в незадымленном помещении и не пострадало. Мы потушили пожар и взяли собаку с собой, внизу уже передали подъехавшим родственникам хозяев. Пса они называли Арчи, - рассказал начальник караула специализированной пожарно-спасательной части Даниил Ковбасюк.

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