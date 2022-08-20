В Ленинском районе отключили воду до полуночи

Сегодня, 20 августа, в Ленинском районе Саратова отключили воду до полуночи. Об этом сообщает ООО «КВС».
Ремонтные работы идут на водопроводе по адресу: проспект 50 Лет Октября,71. На их время прервано холодное водоснабжение абонентов в квадрате улиц: 50 Лет Октября - Тверская - Деловая - Вишневая.
Включить воду коммунальщики обещают к полуночи.
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