Фото: ГУ МЧС - Саратов
Вчера, 19 августа, в Аткарске из-за неисправной проводки загорелся дом с сараем. Об этом сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.
Пожар произошел на улице Московской: в 9.45 там загорелся частный дом. Прибывшие пожарные передали, что горит деревянный сарай и частично кровля дома. Причиной пожара называют короткое замыкание электропроводки в сарае.
Площадь пожара составила 44 квадратных метра. Обошлось без пострадавших. На вызов выезжали два пожарных расчета.
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