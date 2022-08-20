В Саратовской области за сутки коронавирусом заразились 264 жителя

На сегодня, 20 августа, Саратовской области за сутки коронавирусом заразились 264 жителя. Всего зарегистрировано 259 563 зараженных. Выздоровело с начала эпидемии 251 446 человек, за сутки — 66. В стационарах остаются 95 человек, на амбулаторном лечении — 2021.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет — 14;

- 7-14 лет — 8;

-15-17лет — 3;

- 18-29 лет — 26;

- 30-49 лет — 77;

- 50-64 лет — 64;

- 65 и старше — 72.

С пневмонией поступили шесть человек, с признаками ОРВИ — 258.

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