Фото: Госавтоинспекция

Вчера вечером, 19 августа, два жителя Энгельсского района пострадали в ДТП. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария была зафиксирована в 21.24 в селе Ленинское. По адресу Ленина, 49 ВАЗ-21102 с 37-летним мужчиной за рулем превысил скорость движения. Воитель не справился с управлением и врезался в автомобиль «Лада Веста» с 31-летним водителем.

В результате ДТП водитель ВАЗ-21102 и его 41-летний пассажир были с травмами доставлены в лечебное учреждение.

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