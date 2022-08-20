В Саратове ожидается прохладный, ветреный день

В Саратове сегодня ожидается прохладный, ветреный день, сообщает региональный гидрометцентр.

Ожидаемая температура колеблется от +15 градусов утром до +25 в середине дня. Переменная облачность. Ветер умеренный до 6 м/с, но отдельные порывы могут достигать довольно ощутимых 14 м/с.

В Саратовской области ожидается температура до +29 градусов, облачно с прояснениями, преимущественно без осадков.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.