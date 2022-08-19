Растливший 11-летнюю девочку под Саратовом педофил приговорен к 13 годам колонии, сообщает пресс-служба областного управления следственного комитета.

По данным ведомства, днем 14 мая 2022 года 43-летний житель поселка Самойловка совершил действия сексуального характера в отношении незнакомой 11-летней девочки, встреченной им на берегу реки Терса. После произошедшего пострадавшая сразу сообщила матери, а та в свою очередь обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

На основе собранных следователями доказательств суд приговорил мужчину к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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