В центре Саратове перекроют перекресток на 2 дня, об этом сегодня, 19 августа, предупредили в Саратовском филиале ПАО «Т Плюс».

Коммунальщики проводят ремонтные работы с 9:00 завтра, 20 августа, до 8:00 в понедельник, 22 августа. В связи с ремонтными работами движение транспорта будет закрыто на пересечении улицы Соборная и проезда Котовского

На это время также закроется движение троллейбусного маршрута №2.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.