Саратовские морские пехотинцы посетили 810 Гвардейскую бригаду в Севастополе

Встреча в Севастополе
Саратовские морские пехотинцы посетили 810 Гвардейскую бригаду морской пехоты в Севастополе.
Председатель регионального отделения организации морских пехотинцев «Тайфун» Михаил Панкратов посетил 810 Гвардейскую в Севастополе.
Волонтер встретился с командованием бригады и передал гуманитарную помощь от Саратовской области. Об этом сообщает министерство внутренней политики и общественных отношений области.
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