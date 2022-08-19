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Общество19 августа 2022 12:35

Саратовские морские пехотинцы посетили 810 Гвардейскую бригаду в Севастополе

Наталия Калинина
Встреча в Севастополе

Встреча в Севастополе

Саратовские морские пехотинцы посетили 810 Гвардейскую бригаду морской пехоты в Севастополе.

Председатель регионального отделения организации морских пехотинцев «Тайфун» Михаил Панкратов посетил 810 Гвардейскую в Севастополе.

Волонтер встретился с командованием бригады и передал гуманитарную помощь от Саратовской области. Об этом сообщает министерство внутренней политики и общественных отношений области.

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