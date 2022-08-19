Фото: Архив КП

В Саратове объявлен рейд на пьяных водителей. Сегодня, 19 августа, об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

В рамках мероприятия пройдут массовые проверки водителей на выявление признаков опьянения.

Госавтоинспекция напоминает, что штраф за пьяное вождение составляет до 30 тысяч рублей, также за это нарушение предусмотрено лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет.

За повторное совершение таких правонарушений предусмотрена уголовная ответственность.

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