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В гараже администрации Саратова вспыхнул пожар. Об этом сообщает ГУ МЧС.
Вчера вечером, 18 августа, на территории администрации Саратова произошел пожар. Сообщается, что в 19:34 на пульт дежурного поступил сигнал о пожаре в гараже на Первомайской, 78.
— Площадь возгорания составила 2 кв. метра. На место выезжали 5 единиц техники, — отметили в ведомстве.
Возгорание было ликвидировано.
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