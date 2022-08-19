фото: Яндекс Карты

В гараже администрации Саратова вспыхнул пожар. Об этом сообщает ГУ МЧС.

Вчера вечером, 18 августа, на территории администрации Саратова произошел пожар. Сообщается, что в 19:34 на пульт дежурного поступил сигнал о пожаре в гараже на Первомайской, 78.

— Площадь возгорания составила 2 кв. метра. На место выезжали 5 единиц техники, — отметили в ведомстве.

Возгорание было ликвидировано.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.