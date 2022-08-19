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Общество19 августа 2022 12:07

В Ленинском районе проходит очередное отключение воды

Наталия Калинина

Сегодня, 19 августа, в Ленинском районе Саратова проходит очередное отключение воды. Об этом сообщает ООО «КВС».

Идет ремонт труб по адресу Подлесная, 50. До 20.00 прекращена подача холодной воды для абонентов улиц: Мостовая, Подлесная, Стадионная, 3-й Сосновый проезд.

Напомним, ранее мы уже сообщали об отключении воды в Ленинском районе.

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