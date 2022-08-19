Подросток из Саратова получил компенсацию за нападение собаки у лицея, об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел 10 февраля 2022 года по адресу Большая Садовая, 224. Мальчик шел домой из Лицея гуманитарных наук, когда на него напала бездомная собака и укусила за предплечье левой руки.

Как пишет прокуратура, это случилось из-за ненадлежащего исполнения городской администрацией своих обязанностей в области обращения с животными. Прокуратура Кировского района Саратова подала иск о взыскании с комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта при администрации компенсации морального вреда. В итоге подросток получил 20 тысяч рублей.

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